- Un avion de pasageri care zbura din Egipt spre Germania a efectuat, vineri, o aterizare de urgenta in Creta (Grecia) din cauza unei amenintari cu bomba, informeaza presa germana, potrivit Mediafax.

- Patru avioane au fost nevoite sa aterizeze de urgenta in Chile si Peru joi din cauza unor amenintari cu bomba, a anuntat Autoritatea de aviatie civila din Chile, transmite Reuters care a rectificat informatia difuzata anterior in care era mentionata si Argentina. Doua dintre avioane sunt operate de…

- Un avion al unei companii germane, cu aproximativ 250 de pasageri la bord, venind din Egipt si cu destinatia Germania, a efectuat o aterizare de urgenta joi seara pe aeroportul din Chania pe insula elena Creta (sud), dupa o alerta cu bomba, a anuntat politia."Pilotul a cerut turnului de control…

- Alerta pe Aeroportul Otopeni. Un avion care decolase spre Italia a fost intors la sol in urma impactului cu o pasare, relateaza Romania TV.Pasagerii au ramas in aeronava in timp ce specialistii au facut verificari. ...

- Ucigasul moldovencei de 14 ani data disparuta acum doua saptamani in Germania a fost extradat de autoritatile irakiene. Asasinul pe nume Ali Bashar a aterizat, noaptea trecuta, pe aeroportul din Frankfurt.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca pe tot parcursul zilei de astazi a fost anuntata o greva generala in mai multe sectoare de activitate, precum transporturile. Astfel, se afla in greva lucratorii care asigura…

- Cinci stații de metrou au fost inchise in Kiev, majoritatea in partea centrala a capitalei, dupa o alerta cu bomba, relateaza Reuters, potrivit Hotnews.ro."Stațiile sunt inchise pasagerilor și se fac verificari", a anunțat operatorul de transport pe Facebook.