In parcul Kisellef din Nordul Bucureștiului, amplasat in apropierea Guvernului și al Ambasadei Rusiei s-a dat, in aceasta dimineața, o alerta cu bomba. Polițiștii au fost anunțați, in aceasta dimineața ca in Parcul Kisellef din Capitala ar fi plasata o bomba. Cineva a sunat la 112 ca a vazut o valiza suspecta, in apropierea Ambasadei Rusiei. In urma cercetarilor, polițiștii au constatat ca era vorba de o valiza cu haine uitata langa o banca, au declarat, au pentru PUTEREA, oficiali ai Poliției Capitalei. In apropierea Parcului Kisellef se afla foarte multe ambasade, sedii de partide, dar și sediul…