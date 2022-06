Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata de catre o structura a Jandarmeriei, cu privire la faptul ca o persoana a sesizat prezenta unui dispozitiv periculos in incinta unui complex comercial din sectorul 1. Astfel, angajatii, chiriasii si vizitatorii au fost evacuati din…

- O persoana a sunat luni la poliție și a anunțat existența unui dispozitiv exploziv intr-o unitate de invațamant din Sectorul 2 al Capitalei. Elevii și profesorii au fost evacuați, anunța Poliția Capitalei. Poliția a fost sesizata azi in jurul orei 13:30 prin apel la 112. „O persoana a apelat numarul…

- Un dulap a cazut peste un copil de șase ani, vineri dupa-amiaza, in Magazinul Bucur Obor din București, informeaza Antena3 . Copilul este in stare stabila, dar a suferit un traumatism cranian și urmeaza sa intre in operație. „In data de 20.05.2022, prin apel 112, Direcția Generala de Politie a Municipiului…

- Cinci autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier in parcarea unui centru comercial din sectorul 6 al Capitalei, anunța Direcția Generala de Politie a Municipiului București. Trei dintre mașini erau in mers, iar doua in staționare.