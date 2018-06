Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din localitatea Agapia, judetul Neamt, este cautat de politisti dupa ce si-a injunghiat atat sotia, cat si pe cei doi socri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politia britanica a arestat, vineri dimineata la Londra, un tanar sub banuiala de pregatire a unor acte teroriste, transmite Reuters. Arestarea tanarului in varsta de 18 ani a avut loc pe o strada...

- Expertii au dezamorsat, vineri, o bomba britanica din al Doilea Razboi Mondial in Berlin dupa ce au evacuat o zona din centrul orasului inclusiv principala statie de tren, un spital si Ministerul Economiei, scrie Reuters. Bomba, cantarind 500 de kilograme, a fost descoperita in timpul unor…

- Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., cerceteaza un barbat, care a alarmat autoritatile ca ar avea un bagaj cu "explozibil" asupra sa, sesizare care nu s a confirmat. Potrivit unui comunicat al IPJ Prahova, la data de 18.04.2018,…

- Actorul si comediantul american TJ Miller este acuzat ca a raportat in mod intentionat o alerta falsa cu bomba.Actorul american TJ Miller a sunat la numarul de urgenta 911 pentru a raporta o femeie care ar avea "o bomba in poseta".

- O alerta de securitate implicand luni un camion alb ce a fost oprit langa Palatul Buckingham din Londra al reginei Elisabeta si arestarea unui barbat a fost ridicata dupa ce politia a considerat ca vehiculul nu era suspect, potrivit Politiei Metropolitate a capitalei britanice, citata de Reuters. …

- Politia antiterorista italiana a anuntat miercuri arestarea unui cetatean italian de origine marocana suspectat de apartenenta la organizatia jihadista Stat Islamic (SI), si anchetarea complicilor sai, transmite Reuters. Potrivit comunicatului politiei, Elmahdi Halili, in varsta de 23 de ani, a fost…