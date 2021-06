Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Arad sunt alerta, dupa ce la Palatul Copiilor a fost gasita o valiza suspecta. Zona a fost imprejmuita, iar Palatul copiilor a foste vacuat. Nu se știe ce conține valiza, insa in lumina evenimentului produs saptamana trecuta se presupune ce e mai rau. Traficul rutier a fost…

- Alerta cu bomba in fata cladirii in care functioneaza Palatul Copiilor din Arad. Politisti, jandarmi, echipaje SMURD si pirotehnisti au blocat zona.Este vorba de o valiza suspecta in fata Palatului Copiilor din Arad. Autoritatile verifica daca valiza suspecta reprezinta o amenintare reala.

- Ultimele informatii aparute in ancheta arata ca omul de afaceri Ioan Crisan avea o amanta. Femeia, contabila la una dintre firmele lui Crisan, ar fi recunoscut legatura amoroasa cu acesta. Potrivit Antena 3, un rol extrem de important in ancheta il are amanta omului de afaceri. Femeia a fost audiata…

- S-a finalizat necropsia cadavrului dupa explozia de la Arad, potrivit unor surse din ancheta citate de Mediafax. S-a stabilit ca este vorba cu certitudine de omul de afaceri Ioan Crișan, ADN-ul fiind confirmat. Cauza morții a fost stabilita ca fiind explozia și inhalarea de gaz. Necropsia afaceristului…

- Procurorii au incadrat explozia de la Arad, soldata cu decesul omului de afaceri, la omor calificat cu premeditare. Parchetul General anunța ca in ancheta au fost dispuse mai multe expertize. “In cursul zilei de ieri, a fost finalizata cercetarea la fata locului. Procurorul de caz a dispus realizarea…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat, luni, ca cei mai buni specialiști ancheteaza cazul afaceristului de la Arad, a carei mașina a fost aruncata in aer. Bode a dat asigurari ca „toți romanii sunt in siguranța in momentul de fața”. „Am fost informat sambata dimineața imediat dupa ce s-a produs,…

- Anchetatorii au stabilt ca omul de afaceri a fost asasinat, iar explozia a fost controlata de la distanța. Bomba a fost amplasata in interiorul masinii si a fost activata de la distanta cu ajutorul unei statii radio sau prin telefon. Acestea sunt primele concluzii ale anchetatorilor. Dosarul asasinatului…

- Un geamantan suspect a fost gasit, joi, in apropierea Palatului Cotroceni. Zona a fost imprejmuita, la fața locului fiind politisti, pompieri și pirotehniști. Alarma a fost data dupa ce trecatorii au observant geamantanul abandonat intr-o stație a STB, in zona Caminului Leu din Capitala. La fața locului…