Stiri pe aceeasi tema

- Cazul de la Arad a ridicat multe semne de intrebare in spațiul public. De asemenea formatori de opinie, specialiști, etc, au incercat sa explice ceea ce s-a intamplat. Deși se știu anumite informații, ancheta nu e nici pe departe incheiata. Printre cei care și-au spus parerea despre cele intamplate…

- Autoritațile au facut percheziții la ferma omului de afaceri. Aceștia au cautat in special documente, inscrisuri, dar și alte probe care sa ii ajute in ancheta.La percheziții a luat parte și fiica afaceristului Ioan Crișan. De altfel, criminaliștii au gasit și cea de-a doua cheie a mașinii care a explodat.…

- Autoritațile au facut percheziții la ferma omului de afaceri. Aceștia au cautat in special documente, inscrisuri, dar și alte probe care sa ii ajute in ancheta.La percheziții a luat parte și fiica afaceristului Ioan Crișan. De altfel, criminaliștii au gasit și cea de-a doua cheie a mașinii care a explodat.…

- Anchetatorii au descins, marți dup-amiaza, la domiciliul și la firmele lui Ioan Crișan, afaceristul din Arad ucis in atentatul cu bomba de sambata. Zeci de polițiști și procurori fac perchreziții in casa omului de afaceri și la societațile comerciale pe care acesta le deține pentru a cauta…

- Apar informații șocante in ancheta desfașurata de organele competente din Romania cu scopul de a descoperi cine este mana criminala din spatele atentatului cu bomba de la Arad, in care a fost ucis omul de afaceri Ioan Crișan. Astfel, specialiștii au reușit sa afle exact ce a facut barbatul inainte sa…

- Anchetatorii care se ocupa de atentatul cu bomba de sambata din Arad, in urma caruia afaceristul Ioan Crișan a murit in urma exploziei mașinii pe care o conducea, iau in calcul și posibilitatea ca totul sa fi fost pus la cale de un 'lup singuratic'. Una dintre pistele pe care polițiștii și…

- Omul de afaceri Ioan Crișan a murit din cauza exploziei și a inhalarii de gaz, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse din ancheta, la finalizarea necropsiei. Surse din ancheta au declarat, luni, pentru MEDIAFAX, ca s-a finalizat necropsia cadavrului dupa explozia de la Arad. S-a stabilit, astfel,…

- Dezvaluiri șoc in cazul morții afaceristului Ioan Crișan! Conform imaginilor obținute de pe camerele de filmat din zona, un barbat imbracat in negru și-a facut apariția chiar la locul in care a explodat mașina in care se afla afaceristul. De asemenea, barbatul nici macar nu s-a uitat la mașina care…