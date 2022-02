Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil, in sedinta de vineri, proiectul de desfiintare a Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie propus de Ministerul Justitiei. Ministrul Catalin Predoiu a salutat decizia si a anuntat ca va lucra cu reprezentantii CSM ”pentru adoptarea cat mai rapida, in acest an, a proiectelor legilor Justitiei si abordarea celorlalte probleme stringente”. UPDATE: Proiectul de lege avizat de CSM prevede, la primul articol, ca ”Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie,…