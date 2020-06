Stiri pe aceeasi tema

- Clever Business Transilvania, companie controlata de omul de afaceri Adrian Tomsa, va achizitiona de la Prima Broadcasting S.R.L., companie aflata in reorganizare, activitatea aferenta postului generalist de televiziune Prima TV, in temeiul unui contract de transfer de activitate.

- Prețurile din Romania au crescut considerabil, insa cei care fac specula nu au de cine sa fie amendați. Consiliul Concurentei nu a declansat noi investigatii in aceasta perioada dar, dupa ridicarea starii de alerta, va relua inspectiile si va incepe cu inspectii mici, a declarat presedintele institutiei,…

- Consiliul Concurenței analizeaza tranzacția prin care Socar Petroleum S.A. intenționeaza sa preia dreptul de folosința asupra a cinci stații de distribuție carburanți operate de catre Ipeco S.A. Cele 5 stații de distribuție a carburanților, situate în județul Gorj, ar urma sa fie operate de Socar…

- Mașinile inmatriculate trebuie sa aiba asigurare RCA chiar daca sunt ținute numai in curte. Cei care au mașini inmatriculate funcționale sunt obligați sa incheie o asigurare de raspundere civila chiar daca nu mai vor sa le conduca și le țin parcate in curte sau in garaj, au decis judecatorii Curții…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat ca va avea o intalnire cu furnizorii de gaze naturale pentru a le explica ca parte din reducerea pretului la achizitie trebuie sa se regaseasca in pretul consumatorului. "Ceea ce fac furnizorii in momentul de fata - sa trimita oferte (pentru perioada…

- Autoritațile iau in considerare instituirea starii de alerta in Romania, dupa data de 15 mai cand expira decretul care a prelungit starea de urgența. Masura este necesara pentru a permite adoptarea unor restrictii, daca lucrurile nu merg in sensul dorit, respectiv limitarea efectelor pandemiei de coronavirus,…

- Prima TV a intrat in insolvența in 2015, dar din anul 2017 a devenit pasibila pentru un plan de reorganizare aprobat de creditori. In acest plan se includea și un „business transfer”, scrie Playtech.ro. Inițiativa a fost luata in 2019 cand compania i-a acordat omului de afaceri Adrian Tomșa un mandat…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a atenționat joi Guvernul ca 'masura suspendarii contractelor RCA ar putea avea ca efect creșterea primelor de asigurare RCA la nivelul întregii piețe din România', se arata într-o comunicare oficiala obținuta de HotNews.ro. ASF…