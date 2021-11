Alertă! Crește numărul vaccinaților din secțiile ATI Peste 10% dintre pacienții de la ATI sunt vaccinați și circa 15% dintre aceștia mor, potrivit statisticilor oficiale din spitalele romanești. Grupul de Comunicare Strategica a inceput abia din 20 noiembrie sa raporteze, distinct, și cazurile grave de Covid la vaccinați. Pe de alta parte, doar 0,6% din cei care au trecut prin boala s-au […] The post Alerta! Crește numarul vaccinaților din secțiile ATI first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

