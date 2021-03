ALERTĂ! Crește numărul cazurilor de COVID-19: peste 4.000, în ultimele 24 de ore 4.342 de cazuri noi de COVID-19 au fost depistate in ultimele 24 de ore din 36.337 de teste PCR și rapide. Au fost raportate 101 decese, iar 1.067 de pacienți sunt internați la ATI. Pana astazi, 5 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 820.931 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 752.234 de pacienți au fost declarați vindecați. Acești elevi vor avea GRATUIT la transportul aerian! Noi beneficii anunțate de Minister In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 4.342 cazuri noi de persoane infectate cu SARS… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

