De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 468 de noi cazuri de imbolnavire, ceea ce inseamna ca avem din nou o creștere a numarului infectarilor, in condițiile in care in zielele trecute nu s-a depașit de linia de 400. Pana astazi, 22 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 9.710 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.406 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 508 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate in spitale din Dolj,…