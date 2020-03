Alertă crescută în instituțiile publice din Gorj, din cauza coronavirusului Masuri și mai dure la nivelul județului Gorj pentru a preveni apariția și raspandirea coronavirusului. Autoritațile județene au transmis aproape in fiecare zi apeluri catre cetațeni, din cauza cornavirusului. Astfel, se recomanda tuturor cetațenilor care sosesc in județul Gorj din țari afectate de coronavirus, inclusiv din zone care ulterior au fost declarate zone galbene sau roșii de risc, sa ia urgent legatura cu reprezentanții Direcțiilor de Sanatate Publica Gorj. Pentru județul Gorj, atat persoanele care sosesc din zone afectate ale țarilor in care au fost cazuri confirmate de coronavisul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

