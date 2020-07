Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 2 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 27.746 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate...

- Ministrul Sanatații Nelu Tataru a reacționat dupa ce ieri au fost inregistrate alte 320 de noi cazuri de imbolnavire. Ministrul a explicat luni, la Digi24, de ce a crescut numarul de cazuri și la ce trebuie sa ne așteptam.A fost actualizat! Ghidul pentru Starea de Alerta cuprinde noi masuri…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat ca este nevoie de o decizie politica pentru mentinerea sau ridicarea starii de alerta si a atras atentia asupra cresterii numarului cazuri de COVID-19."In opinia mea, trebuie pastrata o parghie administrativa care sa poata…

- Un nou focar de coronavirus a fost depistat in Botoșani. Medicii sunt in alerta, asta pentru ca toți pacienții infectați sunt asimptomatici. In ultimele 24 de ore, numarul de noi cazuri de Covid-19 a crescut alarmant in Romania.

- Romania intra in stare de alerta cu peste 16.000 de cazuri de COVID-19, din care 9.370 sunt persoane vindecate. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 190 de cazuri noi de COVID-19. Pana vineri, in...

- Asa cum se poate vedea in multe judete din tara, romanii si-au pierdut rabdarea si au inceput sa iasa din ce in ce mai des in afara locuintelor. Autoizolarea nu prea mai este respectata, iar vremea frumoasa de afara atrage ca un magnet. Cu masca trasa pe gat sau fara masca, multi conationali ignora…

- Numarul de cazuri de infectare cu coronavirus ar urma sa creasca semnificativ dupa Sarbatorile Pascale, Romania fiind in acest moment in plina perioada de ascendența a pandemiei de Covid-19. Președintele Societații de Epidemiologie, medicul Doina Azoicai, a explicat cum respectarea masurilor este mai…

