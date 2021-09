Comisia Europeana a adoptat luni o evaluare pozitiva a Planului de redresare si rezilienta al Romaniei, prin care se acorda Romaniei granturi in valoare de 14,2 miliarde EUR si imprumuturi in valoare de 14,9 miliarde EUR in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta. In principiu, Consiliul are acum la dispozitie patru saptamani pentru a adopta propunerea Comisiei. Aprobarea planului de catre Consiliu ar permite plata a 3,6 miliarde EUR sub forma de prefinantare, si anume 13 % din suma totala alocata Romaniei. Inalti oficiali ai Comisiei Europene au explicat luni ca Planul de Redresare si…