- Hidrologii avertizeaza ca sunt posibile inundații in județul Alba, avand in vedere prognoza meteorologica din aceasta perioada. Au fost emise avertizari Cod Galben in Alba, respectiv Cod Portocaliu pentru alte zone din țara. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) anunța ca,…

- Hidrologii au emis luni o avertizare Cod portocaliu de inundații, valabila pe rauri din cinci județe, și una Cod galben, valabila in 14 județe, relateaza Mediafax. Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, avertizarea Cod portocaliu este valabila pe raurile din…

- UPDATE – Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod portocaliu de inundatii pe rauri din judetele Prahova, Buzau si Vrancea, care va fi valabila pana duminica la amiaza, si a prelungit Codul galben pana duminica noapte pentru rauri din judetele Dambovita,…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis mai multe avertizari de inundații pentru rauri din țara, in urma ploilor și a topirii zapezilor. La ora 18.00 va intra in vigoare un cod portocaliu de inundații, valabil pe rauri din județele Prahova, Buzau și Vrancea, valabil pana duminica…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o atentionare Cod galben de inundatii, valabila pana miercuri dimineata pe afluentii Muresului inferior, respectiv pe raurile Timis, Cerna, Jiu, Olt, Arges, Ialomita si Buzau.

- Institutul Național de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis un Cod Galben de inundații pentru județele Timiș și Caraș-Severin. Conform acestei atenționari hidrologice, care este valabila de maine, 13 octombrie ora 06.00, pana miercuri, 14 octombrie ora 10.00, ca urmare a precipitatiilor…

- Hidrologii au emis joi seara o avertizare Cod galben de inundații pe rauri din județul Caraș-Severin valabibila pana vineri dimineața, la ora 6.00, anunța MEDIAFAX.Potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor, ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o noua avertizare COD GALBEN de inundatii pe rauri din 30 de judete, printre care și Vrancea. Avertizarea a intrat in vigoare incepand de miercuri noapte, ora 22.00, și este valabila pana vineri, la ora 14.00. BAZINELE HIDROGRAFICE…