Alertă! Coduri galben și portocaliu de ninsori și viscol Alerta meteo de ninsori și viscol puternic in Romania. Coduri galben și portocaliu in jumatate de țara, pana luni dimineața Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, noi avertazari cod galben și portocaliu in mai multe județe. Specicliștii anunța ninsori abundente și viscol in zona de munte, cu rafale ce pot depași 140 km/h. ANM a emis sambata avertizari cod portocaliu și galben de vreme severa. La munte se anunța rafale de pana la 140 km/ora. O alerta cod portocaliu vizeaza 11 județe, alta 21. Cod galben de ninsori in nord-vestul țarii și la munte Interval de valabilitate:… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis sambata avertizari cod portocaliu si galben de ninsori abundente, viscol si vant. La munte se anunta rafale de pana la 140 km/ora. O alerta cod portocaliu vizeaza 11 judete, iar alta 21, potrivit Digi24.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, avertizari cod portocaliu și galben de ninsori abundente, viscol și vant. Un cod galben anunța ninsori moderate de sambata ora 23.00 pana duminica ora 10.00, in nord-vestul țarii și la munte. Vantul va avea intensificari cu viteze de 55…65 km/h.…

- Cod galben de viscol si vant puternic la munte, cu rafale de 100 km/h, in 21 de județe, a anuntat, vineri, Administratia Nationala de Meteorologie. Avertizarea este valabila pana sambata dimineața. Alerta meteo intra in vigoare vineri la ora 10.00 si expira sambata dimineata. Atentionarea anunta la…

- Un Cod galben de viscol si vant puternic la munte, cu rafale de 100 km/h, a fost emis pentru 21 de județe, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Avertizarea este valabila pana sambata dimineața.Alerta meteo intra in vigoare vineri la ora 10.00 si expira sambata dimineața.Atenționarea anunța…

- Avertizare meteo. Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua Coduri galbene de vant și viscol la munte. Unul e valabil pana luni in noua județe, cel de-al doilea pana marți in 22 de județe.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis vineri o avertizare cod portocaliu de ninsori și viscol, valabila in Munții Apuseni pana la ora 23.00. De asemenea, pana sambata dimineața, la ora 10.00, este cod galben de ninsori și viscol in zonele montane. Potrivit avertizarii cod portocaliu, la altitudini…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ninsori și viscol la munte, valabila in perioada 24 decembrie, ora 02:00 – 24 decembrie, ora 14:00.Fenomenele vizate sunt ninsori insemnate cantitativ local la munte și in nord-vest, viscol in zona montana inalta.Vantul va prezenta…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori și viscol in Romania. 13 județe sunt vizate de temperaturi scazute și fenomene precum ninsori moderate cantitativ și intensificari ale vantului in Carpații Meridionali și de Curbura. Meteorologii au anunțat care sunt județe vizate,…