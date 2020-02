Alerta. Cod Rosu in centrul tarii. Codul Portocaliu si Codul Galben impart Dobrogea in doua. Previziunile specialistilor

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis alerte Cod Rosu, Cod Portocaliu si Cod Galben de fenomene meteo periculoase. Se vor inregistra intensificari ale vantului in cea mai mare parte a țarii, urmand sa se inregistreze rafale de vant chiar si de 180 km/h. Soferii sunt sfatuiti sa nu iasa cu masinile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis avertizari COD ROȘU, Cod Portocaliu și Cod Galben de vant puternic valabile duminica și luni in județul Alba și alte zone din țara. Pe 24 februarie, in intervalul orar 02:00 – 18:00, in zona montana din județul Alba este COD ROȘU de vant puternic, cu rafale…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți seara, o atenționare cod galben de vant și ninsoare pentru zonele montane din 22 de județe din Moldova, Transilvania și Banat.Potrivit ANM, atenționarea a intrat in vigoare marți la ora 20.00 și este valabila pana miercuri, la aceeași…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis Cod Portocaliu joi, 6 februarie, pentru intervalul 08:00 – 12:00. Este vizata și zona de nord a Argeșului. Fenomene vizate: intensificari susținute ale vantului, ninsoare viscolita și spulberata. In estul Munteniei, sudul Moldovei și in Dobrogea vantul…

- Institutia Prefectului Prahova a anuntat, citand Agentia Nationala de Meteorologie, ca incepand de astazi vor intra in vigoare mai multe atentionari de vreme rea , inclusiv Cod rosu de vant in zonele inalte de munte, care vor fi valabile si pentru Prahova. Concret, județul Prahova se va afla sub…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare meteo cod roșu de vant și viscol puternic. Atenționarea este valabila de miercuri, 5 februarie, ora 18.00 pana joi, 6 februarie, ora 08.00. Fenomene vizate: viscol puternic, rafale de peste 100…120 km/h, vizibilitate redusa spre zero.…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atentionare cod galben de vant puternic, valabila pana la ora 22.00 in 19 judete. Incepand de luni ora 6:00 pana la ora 22:00, in Dobrogea, jumatatea de est a Munteniei si in sudul Moldovei, vor fi intensificari ale vantului cu…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri dimineața, cod portocaliu de vant pentru județele Caraș-Severin și Hunedoara, in zonele inalte vantul sufland la rafale cu viteze de peste 140 de kilometri pe ora. Potrivit ANM, in zonele montane din Caraș-Severin și Hunedoara, vantul sufla…