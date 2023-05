Administrația Naționala de Meteorologie a emis cod galben și cod Portocaliu de furtuni. Codul Portocaliu vizeaza județele din Vestul țarii, acolo unde, in ultimele doua zile, furtunile au facut prapad. Codul Galben Interval de valabilitate: 31 mai, ora 11 – 31 mai, ora 23 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata In intervalul menționat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin descarcari electrice, averse torențiale, grindina, intensificari ale vantului și posibil vijelii in Banat, sudul Crișanei, vestul Transilvaniei, Oltenia…