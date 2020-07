ALERTĂ! Cod PORTOCALIU peste trei sferturi din țară! Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, mai multe avertizari de Cod galben si Cod portocaliu de instabilitate atmosferica temporar, ce afecteaza cea mai mare parte a tarii, pana luni dimineata In Banat, Crișana, Transilvania, Maramureș, cea mai mare parte a Olteniei, local in nordul Munteniei și in vestul Moldovei, sunt preconizate averse, descarcari electrice, intensificari ale vantului, ce vor avea și aspect de vijelie și grindina. Aversele vor avea și caracter torențial, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitațile de apa vor depași 40 l/mp și pe arii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

