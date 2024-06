Alertă! Cod portocaliu în Capitală și opt județe! Meteorologii au prelungit avertizările Valul de caldura și disconfortul termic accentuat vor persista in cursul zilei de luni in regiunile sudice și sud-vestice ale țarii, unde temperaturile maxime, deși puțin mai scazute in comparație cu cele inregistrate in zilele precedente, vor ramane extrem de ridicate. Conform avertismentului emis duminica de Administrația Naționala de Meteorologie, Bucureștiul și județele Dolj, Olt, […] The post Alerta! Cod portocaliu in Capitala și opt județe! Meteorologii au prelungit avertizarile appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Va recomandam sa respectați urmatoarele masuri preventive: - evitați adapostirea sau trecerea prin apropierea copacilor, stalpilor, panourilor publicitare, constructiilor cu elemente de arhitectura ce pot fi usor dislocate, precum si a imobilelor aflate in constructie; - sistați activitatile desfasurate…