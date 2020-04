ALERTĂ Cod galben de vânt în 31 de județe din țară Meteorologii au emis, vineri, o avertizare cod galben de vant valabila, sambata, intre orele 10.00 și 23.00, in 31 de județe din țara. Potrivit ANM sunt afectate județele Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Salaj, Cluj, Alba, Hunedoara, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Alba, Bistrița-Nasaud, Mureș, Sibiu. Valcea, Argeș, Brașov, Prahova, Buzau, Vrancea, Bacau, Covasna, Harghita, Suceava, Neamț, Botoșani, Iași, Constanța și Tulcea. Specialiștii susțin ca in aceste zone vor fi intensificari ale vantului cu viteze de 55-65 km/h și temporar 70-85 km/h, trecator cu aspect de vijelie,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

