Alertă cod galben de ninsori, ploi și vânt în întreaga țară Meteorologii au emis o informare meteorologica de ploi, ninsori și vant, pentru toata țara, valabila de luni, ora 18:00, pana miercuri, ora 18:00. In intervalul menționat aria ploilor se va extinde treptat dinspre regiunile vestice și va cuprinde toata țara. In jumatatea sudica se vor acumula cantitați de apa ce vor depași pe arii restranse 20…25 l/mp și izolat 40 l/mp. In zonele de munte vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1600 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zapada, mai consistent in Carpații Meridionali și in Carpații de Curbura. Temporar vantul va avea… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

