Alertă! Coaliția a stabilit noule tarife plafonate la energie! Care este prețul și de când se aplică PSD, PNL și UDMR au batut palma in prima ședința a coaliției din acest an. Masurile de sprijin pentru romanii afectați de criza energetica se vor aplica de la 1 februarie, nu de la 1 aprilie. Prețul reglementat va fi de 68 de bani pentru un kwh, in cazul energiei electrice și de 0,31 bani/kwh pentru gazele naturale. Firmele vor beneficia de scheme de ajutor. La consumatori casnici se va percepe 0.68 bani pe kwh. De asemenea pentru consumatorii mari, non casnici, va fi plafonat prețul la 1 leu per kwh. La gaz, plafonul va scadea de la 0,37, la 0,31 lei pe kwh, iar limita de consum pe 5 luni de… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

