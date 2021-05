Stiri pe aceeasi tema

- Undeva intre un sprint cu sudoare și o plimbare pe indelete, exista o cale de mijloc cunoscuta sub numele de jogging. Joggingul este adesea definit ca alergand intr-un ritm mai mic de 10 km pe ora și are unele beneficii semnificative pentru persoanele care doresc sa-și imbunatațeasca sanatatea fara…

- La sfarșitul acestei luni, expira imputernicirea președintelui Clubul Sportiv Dinamo București, subcomisarul de poliție Ionuț Adrian Popa, impus de fostul ministru de Interne Marcel Vela, și deja jocurile de culise pentru controlul acestui club au atins cote greu de imaginat. Reorganizare cu dedicație…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a reafirmat, intr-o conversatie cu omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, angajamentul de a sustine suveranitatea Ucrainei si a pledat pentru dialog strategic pentru controlul armamentului, propunand organizarea unui summit. "Presedintele Joseph Biden a discutat…

- Guvernul permite deplasarea in interiorul localitaților pentru participarea la slujba de Paște din noaptea de 1 spre 2 mai. Oamenii vor putea sa circule pana la 5 dimineața fara sa respecte carantina de noapte, se arata in hotararea privind prelungirea starii de alerta.Guvernul va adopta, in ședința…

- Protestatarii din București au plecat, marți seara, dupa ora 21:30, spre Palatul Cotroceni! Oamenii vor sa se duca peste președinte pentru a protesta fața de restricțiile impuse de guvernul impus dupa alegerile parlamentare din decembrie 2020. Jandarmeria Romana insoțește cordonul de protestatari,…

- Comitetul pentru Situații de Urgența a decis carantinarea orașului Simeria, dar a dat coordonatele pe care trebuie sa le respecte oamenii, pentru a ști pe unde sa mearga. Textul hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara are doua pagini, pe care sunt scrise coordonatele GPS…

- La data de 25 februarie 2021, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, alaturi de polițiști locali, au desfașurat noi acțiuni de verificare a respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zone aglomerate, centre și societați comerciale, piețe, terase, precum…

- Conducerea Postei Romane este asteptata saptamana viitoare la Lugoj pentru o inaugurare mai putin obisnuita. Sefii companiei sunt asteptati sa inaugureze, mai exact, intrarea in sediul postei. Practic s-a inlocuit tamplaria care era din fier cu una de tip termopan. Mai multi angajati si-au exprimat…