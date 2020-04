ALERTĂ! Cea mai mică cifră a cazurilor noi de îmbolnăviri din ultima perioadă Grupul de Comunicare Strategica a facut public noul bilanț al epidemiei de coronavirus. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 190 de noi cazuri de imbolnavire. E cea mai mica cifra din ultimele zile in condițiile in care numarul de testari crește. Pana astazi, 20 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 8.936 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.017 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 451 persoane diagnosticate cu infecție cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

