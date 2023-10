ALERTĂ! CCR permite cumulul pensie-salariu Legea care interzice cumulul pensie-salariu e neconstituționala. Este vorba despre dispozitiile Legii privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile de pensionare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative. ICCJ a sesizat, pe 29 iunie, Curtea Constitutionala in legatura cu modificarile legii privind pensiile de serviciu si cu legea privind cumulul pensiei cu salariul. Ambele legi au trecut de Parlament, pe 28 iunie Un al motiv de constitutionalitate extrinseca care a fost invocat se refera la incalcarea prevederilor art.75… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, joi, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu legea privind cumulul pensiei cu salariul, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CCR. Este vorba despre dispozitiile Legii privind unele masuri pentru continuarea activitatii…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat marti, pentru joi, discutiile pe sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu legea privind cumulul pensiei cu salariul, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Obiectia se refera la dispozitiile Legii privind unele masuri…

- Curtea Constitutionala dezbate sesizarea Inaltei Curti cu privire la legea cumulului pensiei cu salariul. Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) dezbate, marti, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu legea privind cumulul pensiei cu salariul, transmite Agerpres. Este vorba…

- Sesizarea care intra astazi, 3 octombrie, in dezbaterea Curții Constituționale a Romaniei (CCR) a fost depusa pe 29 iunie de Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ).Prevederea referitoare la cumulul pensiei cu salariul este inclusa in Legea privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) dezbate, marti, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu legea privind cumulul pensiei cu salariul. Este vorba despre dispozitiile Legii privind unele masuri pentru continuarea activitatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile…

- „Curtea a retinut ca recalcularea pensiilor de serviciu aflate in plata afecteaza securitatea juridica. Curtea a mai retinut ca impozitarea nu poate avea caracter sanctionator. Ca efect al deciziei, legea se va intoarce in Parlament pentru a fi pusa in acord cu decizia Curtii”, a afirmat Marian Enache.„Obiectia…

- Curtea Constitutionala a discutat, miercuri, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu modificarile legii privind pensiile de serviciu.Judecatorii CCR au decis ca legea este constituționala in ansamblul ei, dar are și articole care incalca Constituția. In aceste condiții,…

- CCR discuta, miercuri, sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) in legatura cu modificarile legii privind pensiile de serviciu, dupa ce decizia a fost amanata saptamana trecuta, pe motiv ca magistrații mai aveau nevoie de clarificari suplimentare, noteaza realitatea.net . ”Obiectia de neconstitutionalitate…