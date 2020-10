Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.109 de cazuri de infectare cu coronavirus și 68 de decese, potrivit cifrelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. De la inceputul pandemiei de coronavirus in Romania și pana in prezent au fost confirmate 160.461 de cazuri de infectare. Distribuția…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 1.271 cazuri de infectare cu coronavirus. Pana in acest moment aproape 124.000 de persoane au contactat virusul, dintre care 99.344 de pacienți au fost declarați vindecați. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regasiți in tabelul de mai…