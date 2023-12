Alertă! Cazuri de difterie cutanată descoperită in Capitală. Boala apare la consumatorii de droguri. Ultimul caz în România, în 1989 Ministerul Sanatații a anunțat ca cei doi pacienți la care s-au idenficat leziunile cutanate sunt in varsta de 38 și 40 ani, sunt barbați și consumatori de droguri, infectați HIV. Ei au fost internați la un spital de boli infecțioase din București. ”Din leziunile cutanate aflate la locurile de injectare, s-au izolat tulpini de Corynebacterium […] The post Alerta! Cazuri de difterie cutanata descoperita in Capitala. Boala apare la consumatorii de droguri. Ultimul caz in Romania, in 1989 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Ministerul Sanatatii anunta ca medicii au depistat tuplini de Corynebacterium diphteriae ne-toxigene (difterie cutanata netoxigena) la doi barbati in varsta de 38 si 40 ani, consumatori de droguri, infectati HIV. Potrivit sursei citate, cei doi au fost internati la un spital de boli infectioase din…

- Doua cazuri de difterie cutanata netoxigena au fost confirmate in Capitala, au declarat pentru News.ro reprezentantii INSP, care au precizat ca aceasta afectiune apare in special la persoane din grupuri vulnerabile. Conform Miinisterului Sanatatii, este vorba despre doi barbati consumatori de droguri,…

- Doua cazuri de difterie cutanata netoxigena au fost confirmate in Capitala, au declarat pentru News.ro reprezentantii INSP, care au precizat ca aceasta afectiune apare in special la persoane din grupuri vulnerabile.Conform sursei citate, ambii pacienti la care a fost confirmata difteria cutanata netoxigena…

