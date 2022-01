ALERTĂ! Carrefour ar putea fi vândut unui mare rival de pe piață! Dispare brandul? Grupul francez de distributie Auchan analizeaza posibilitatea de a lansa o noua oferta de preluare a rivalului Carrefour SA, au declarat miercuri pentru Bloomberg doua surse din apropierea acestui dosar, potrivit Agerpres. Potrivit acestora, Auchan ar fi reluat demersurile pentru o eventuala tranzactie cu Carrefour, dupa ce negocierile anterioare au esuat in toamna anului trecut. In acest sens, Auchan a purtat discutii cu mai multe firme de private equity cu privire la o posibila alianta in vederea unei oferte. Sursele au subliniat insa ca discutiile sunt in derulare si nu exista nicio certitudine… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

