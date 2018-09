ALERTĂ. Carmen Dan i-a răspuns Gabrielei Firea Carmen Dan a declarat ca va raspunde acuzațiilor Gabrielei Firea la Comisia de aparare din Senat ce va avea loc marți. Dan a mai spus ca raportul clasificat privind protestele va ajunge, luni, la Comisia de aparare. „Astfel de raspunsuri nu se pot da pe scarile Ministerului. Așa ca va rog sa aveți rabdare și sa așteptați. Voi clarifica tot ceea ce este de clarificat intr-un cadru instituțional, așa cum este normal. Un astfel de cadru poate fi maine la Comisia de aparare din Senat, unde sunt invitata incepand cu ora 14:30. Va asigur sa acolo avem toate disponibilitatea sa raspundem tuturor intrebarilor.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

