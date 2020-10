Toți elevii și profesorii din București trebuie sa-și schimbe “urgent” parolele de la platformele de invațare online, potrivit unei adrese trimise directorilor de școli din Capitala de catre Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Documentul consultat de Edupedu.ro arata ca masura este necesara dupa ce “persoane necunoscute au accesat ilegal conturile de acces la aplicații”. Adresa […] The post Alerta Capitala. Toți elevii și profesorii sunt vizați de un pericol iminent appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .