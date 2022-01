ALERTĂ - BUBUIE numărul cazurilor de Covid-19, în ultimele 24 de ore Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 5 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 4.893 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 30 decese, dintre care 6 anterioare. Vom detalia datele in buletinul informativ de la ora 13.00. Spre comparație, in data de 4 ianuarie 2022, ora 10.00, in intervalul de 24 de ore, au fost inregistrate 3.900 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

