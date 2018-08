Stiri pe aceeasi tema

- Doua nave de razboi rusești care treceau prin Canalul Manecii au fost interceptate, in noaptea de marți spre miercuri, de flota regala britanica, care a trimis distrugatorul HMS Diamond pentru a le escorta.

- Avioane de vanatoare britanice au fost trimise de la o baza aeriana din Romania pentru interceptarea unui bombardier rus, in apropierea spatiului aerian NATO, deasupra Marii Negre, anunta Fortele Aeriene Regale britanice. "Avioane de vanatoare Typhoon stationate in Romania au fost trimise…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, susține ca un șef important de instituție din Romania pregatește o vizita in Rusia și Moscova pentru a prezenta bogațiile naturale ale Marii Negre.Citește și: Operațiunea care a produs CUTREMUR in PSD: scandalul offshore BUBUIE in curtea lui Dragnea/DOCUMENT…

- „Eu respect statul de drept, respect Constituția!” Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 11 iulie a.c., la Bruxelles, o declarație de presa la inceputul Summitului NATO de la Bruxelles. Va prezentam in continuare transcrierea declarației de presa: Președintele Romaniei,…

- In timp ce NATO face exercitii in Romania si Marea Neagra, avioane de supraveghere rusesti sunt interceptate frecvent in tara noastra. In prezent, spatiul aerian al Romaniei este aparat de 4 avioane Typhoon ale Marii Britanii. Declaratia ii apartine comandorului de aviatie Chris Ball, comandantul detasamentului…

- Unul dintre cliseele folosite frecvent in ultimii ani este ca Romania si zona Marii Negre sunt cruciale pentru securitatea Aliantei Nord-Atlantice, dar din nefericire nu prezinta prea mare interes pentru decidentii occidentali pentru ca „nu ar fi puse pe harta”.

- Romania se confrunta zilnic cu agresiuni rusești in Marea Neagra și este nevoita sa respinga un val de atacuri cibernetice și interferențe politice, a spus ministrul Apararii, Mihai Fifor, intr-un interviu acordat agenției Associated Press.

- Romania isi doreste ca situatia de la Marea Neagra sa fie tratata separat la summitul NATO de luna viitoare. Solicitarea a a fost prezentata, la Bruxelles, de ministrul Apararii Mihai Fifor, care a pledat pentru o prezenta aliata intensificata in regiunea Marii Negre.