Alertă! Bombardamente masive la Nikolaev VIDEO Bombardamente puternice efectuate de forțele rusești au izbucnit, vineri seara, in Nikolaev, un oraș din sudul Ucrainei, potrivit CNN. Inregistrari video distribuite pe rețelele sociale arata bombardamente intense iar Vitalii Kim, șeful administrației regionale Nikolaev, a afirmat ca sunt in derulare „ostilitați active in apropiere de Gurivka,” in nordul orașului. „Incercam sa-i respingem mai departe,” a afirmat Kim pe canalul sau Telegram. Intr-o serie de mesaje, Kim a afirmat ca bombardamentele au vizat ținte civile, inclusiv o cafenea și un bloc de apartamente. http://www.timisoarastiri.ro/wp-content/uploads/nvAxMMXHdueimXIV.mp4… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol: timisoarastiri.ro

