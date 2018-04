Autoritațile australiene au intrat in alerta dupa ce o bacterie a inceput, subit, sa faca sute de victime in statul sudic Victoria. Guvernul australian a precizat ca a alocat, de urgența, suma de 1,5 milioane de dolari australieni (1,14 milioane de dolari americani) pentru combaterea unei bacterii „mancatoare de carne” care se raspandeste cu o rapiditate rara in statul sudic Victoria, scrie publika.md. Cercetatorii nu cunosc inca modul de transmitere al bolii infectioase cauzate de aceasta bacterie – cunoscuta sub denumirea de ulcerul Buruli. Boala e declanșata de bacteria Mycobacterium ulcerans,…