ALERTĂ! BĂSESCU cere vaccinul lui PUTIN Fostul președintele Traian Basescu, aflat la Bruxelles, spune duminica despre vaccinurile dezvoltate de Rusia ca Romania ar trebui sa apeleze la ele „pana la livrarea vaccinurilor contractate de Comisia Europeana”. In plus, el ii critica pe președintele Iohannis și premierul Orban, propunand in acest sens mai multe masuri. Un medic EMINENT a fost doborat de COVID! „Este pandemie, dar inca o putem invinge daca vrem! Pentru un Președinte, nu este suficient sa ceara poporului sa se spele pe maini cand sistemul de sanatate al tarii este pe punctul de a se prabuși”, afirma Basescu, duminica,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

