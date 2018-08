Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care este suspectat ca a furat arma de foc a femeii jandarm, in timpul evenimentelor violente de la protestul de vineri seara, din Piata Victoriei, a fost prins, conform Digi24. Arma de foc inca nu a fost gasita.

- Un barbat, in varsta de 35 de ani, din municipiul Brașov, a fost reținut de polițiștii brașoveni, marți, imediat dupa ce a sustras noua inele din aur, dintr-un magazin situat in incinta Coresi Shopping Resort. Barbatul a profitat de faptul ca ușa de acces a magazinului nu era asigurata și a furat bijuteriile,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota au depistat un autoturism marca Mercedes-Benz, in valoare de 4.000 de euro, cautat de autoritatile din Belgia. In aceasta dimineata, in jurul orei 03.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II-Csanadpalota,s-a…

- Polițiștii clujeni au reținut pentru 24 de ore un tânar, în vârsta de 16 ani, cercetat pentru comiterea infracțiunii de tâlharie calificata. Un alt tânar este cercetat pentru lovire sau alte violențe.”La data de 8 iulie a.c., în jurul orei…

- Un tanar de 20 de ani, care a furat 10.000 de lei unei batrane din orasul Targu Bujor, din judetul Galati, si din banii sustrasi a cumparat o masina. Deși nu avea permis, a condus-o și a acrosat un alt autoturism, fiind retinut de catre politisti. Polițiștii din orașul Targu Bujor au fost sesizați,…

- Miercuri, 23 mai, politistii de investigatii criminale au identificat si retinut pentru 24 de ore un baimarean de 36 de ani, banuit ca a comis un furt dintr-o locuinta. Fapta a fost sesizata politistilor la data de 20 februarie, iar din cercetarile efectuate s-a stabilit ca baimareanul retinut ar fi…