- Persoanei i s au aplicat manevrele de resuscitare atat in ambulanta, cat si in unitatea de primiri urgente a Spitalului Judetean de Urgenta SJU Targu Jiu, iar in seara aceleasi zile, in jurul orei 21.00, s a declarat decesul pacientului.In urma aparitiei in spatiul public a unor informatii privind decesul…

- Instituția Prefectului-Județul Brașov informeaza ca, potrivit datelor centralizate de Direcția de Sanatate Publica, pana, astazi, au fost distribuite centrelor de vaccinare din județ 35.609 doze vaccin Pfizer, 2.210 doze vaccin Moderna și 3.930 doze vaccin AstraZeneca. Numarul de doze de vaccin administrate…

- Direcția de Sanatate Publica a transmis ca in cursul zilei de duminica, 21 februarie, in județul Suceava s-au vaccinat impotriva noului coronavirus un numar de 514 persoane, 82 cu prima doza de vaccin AstraZeneca si 432 cu a doua doza cu vaccin Pfizer BioNtech. Distribuția pe centre de vaccinare din…

- Așa cum am anunțat deja, se vor inființa la nivel național 180 de noi cabinete pentru vaccinarea anti-Covid cu serul de la AstraZeneca, programata sa inceapa din 15 februarie, iar cinci dintre aceste centre vor funcționa in județul Bacau. „In vederea operaționalizarii de noi centre de vaccinare, Direcția…

- Realizatorul TV Mircea Badea a comentat cazul unui pacient in varsta de 69 de ani din Targu Jiu, caruia i-a fost administrat, din greșeala, un vaccin Moderna la rapel, deși la prima vaccinare fusese imunizat cu ser de la Pfizer. „Am vazut ca e o moda acum: iți face prima doza de la un producator și…

- Un barbat din Targu Jiu programat marți pentru a face rapelul cu vaccinul anti-Covid Pfizer a fost vaccinat cu Moderna dupa ce a intrat in cabinetul greșit, precizeaza profit.ro . Acum, barbatul este ținut sub observație deoarece nu au fost facute studii clinice privind combinarea celor doua vaccinuri…

- Un barbat din judetul Gorj a fost vaccinat la rapel cu serul Moderna, desi ar fi trebui imunizat cu Pfizer. Acesta a intrat in cabinetul unde se faceau vaccinurile cu Moderna, asistenta l-ar fi intrebat daca este la prima doza, el a confirmat, dandu-si seama de eroare dupa ce a primit adeverinta…

- Dupa vaccinare, barbatul a ramas in atenta monitorizare a personalului medical, nu a manifestat reactii adverse, iar in acest moment se afla la domiciliu, fara ca starea de sanatate sa i fie afectata, transmite Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 CNCAV…