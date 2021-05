ALERTĂ - Au apărut testele anti-COVID false: Percheziţii în desfăşurare la mai multe firme şi persoane fizice La acest moment, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Vrancea efectueaza percheziții domiciliare, in județul Vrancea, intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata și uz de fals. In cadrul acțiunii, vor fi puse in aplicare 4 mandate de percheziție domiciliara, la sediile unor societați comerciale și la domiciliile unor persoane fizice. Din cercetari a reieșit ca ar fi fost puse la dispoziția unor cetațeni buletine de analize medicale (teste pentru depistarea virusului SARS-CoV-2), care, in realitate,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

