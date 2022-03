ALERTĂ! Atacuri furibunde asupra KIEVULUI! O serie de explozii au fost auzite la o anumita distanța de periferia orașului Kiev, in jurul orei 22:40, relateaza CNN. Rusia bombardeaza cartiere din Kiev, orașul Vyshneve in afara capitalei, potrivit Serviciului de Comunicații Speciale de Stat al Ucrainei, citat de Kiev Independent. Cartierele atacate in prezent sunt Rusanivka, Kurenivka, Boiarka și zona din apropierea Aeroportului Internațional Kiev, sau Zhuliany. Белая Церковь, на видео разрушения от бомб орков. Лупили по мирным жителям. pic.twitter.com/Fox19dW15t — Аслан (@antiputler_news) March 1, 2022 Rusia a lovit marți tarziu orașul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un atac aerian a fost declanșat marți inainte de miezul nopții in orașul Jitomir din Ucraina. Atacul asupra bazei aeriene a atins mai multe locuințe și un spital.❗️Bila Tserkva after massive shelling pic.twitter.com/b56U4f6co0 — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2022 Numarul victimelor nu este cunoscut deocamdata.Presa…

- RAZBOI Rusia - Ucraina. ZIUA 6. Principalele evenimente din 1 martie.UPDATE 21.10 - Efectele razboiului din Ucraina in Romania: Este alerta pe Dunare . Navigatia civila pe bratul Chilia, interzisaUPDATE 21.00 - Tactica rușilor, schimbata in razboiul din Ucraina. Noi decizii logisticeUPDATE 20:10 Kievul…

- RAZBOI Rusia - Ucraina. ZIUA 6. Principalele evenimente din 1 martie.UPDATE 20:10 Kievul se pregatește pentru noaptea cea mai grea. Trupele ruse sunt tot mai aproape de capitala Ucrainei, iar autoritațile sunt in alerta dupa atacurile cu racheta care au lovit mai multe ținte importante. "Aveți grija,…

- RAZBOI Rusia - Ucraina. ZIUA 6. Principalele evenimente din 1 martie.UPDATE 20:10 Kievul se pregatește pentru noaptea cea mai grea. Trupele ruse sunt tot mai aproape de capitala Ucrainei, iar autoritațile sunt in alerta dupa atacurile cu racheta care au lovit mai multe ținte importante. "Aveți grija,…

- RAZBOI Rusia-Ucraina. ZIUA 6. Principalele evenimente din 1 martie.UPDATE 12.00 - Potrivit canalului oficial al parlamentului ucrainean, trupele belaruse au intrat in regiunea Cernihiv din Ucraina pentru a ajuta Rusia in razboiul sau impotriva Ucrainei.UPDATE: Rușii au atacat o baza militara din Odesa:…

- Ora 20:50 - Convoiul militar rusesc ce se intinde pe 27 de kilometri se apropie de Kiev. Imaginile din satelit realizate luni arata cat de mult au inaintat trupele rusești in ultimele ore.Ora 20:40 - Zeci de elicoptere au plecat din Belarus spre Kiev. Ora 19.50 - Aproximativ 250.000 de persoane au protestat…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a condamnat cu fermitate ”atacul nesabuit al Rusiei asupra Ucrainei”, care ”pune in pericol nenumarate vieti de civili”, transmite Reuters. El a spus ca aliatii se vor intalni pentru a aborda noua agresiune a Rusiei. I strongly condemn #Russia ’s reckless…

- La Kiev au avut loc astazi proteste, care au devenit violente in momentul in care demonstrantii au incercat sa intre in cladirea Parlamentului, ciocnindu-se cu fortele de ordine transmite 112 Ukraine. Demonstratia a fost organizata pe fondul intrarii in vigoare a unei legi privind obligativitatea caselor…