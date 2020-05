ALERTĂ. Aproape s-a triplat față de ieri numărul persoanelor infectate cu COVID 19 Pana astazi, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 13.163 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 4.869 au fost declarate vindecate și externate, anunța Grupul de comunicare strategica. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 431 de cazuri noi de infectare, fața de 165 sambata, 2 mai. Deces 772 Femeie, 93 ani, județ Arad. Beneficiar in Centrul de persoane varstnice Internata in data de 25.04.2020 in Spitalul Județean de Urgența Arad - Boli Infecțioase. Recoltare pentru COVID-19 in data de 23.04.2020. Rezultat pozitiv in data de 23.04.2020.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul deceselor din cauza coronavirusului a urcat duminica dimineața la 780. Alte noua decese au fost anunțate duminica dimineața. Unul dintre ele este al unui tanar de 26 de ani, din Iași, care revenie din Anglia. Un alt deces este in cazul unui ingrijitor medical din Vaslui. Deces 772 Femeie, 93…

- In cursul dimineții de astazi, 3 mai 2020, au mai fost confirmate inca 9 de decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 780. – Deces 772 Femeie, 93 ani, județ Arad. Beneficiar in Centrul de persoane varstnice. Internata in data de 25.04.2020 in Spitalul Județean de…

- Autoritațile au anunțat astazi, 3 mai, inca doua decese la persoane din județul Neamț confirmate pozitive la COVID-19. Este vorba de un barbat de 67 de ani, care fost internat in stare grava, pe 24 aprilie, la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț, decedat in ziua de 1 mai. Al doilea caz este o…

- Grupul de Comunicare Strategica a dat publictații datele centralizate de catre Institutul Național de Sanatate Publica, refeitoare la numarul de decese in cazul unor persoane infectate cu COVID 19. La Brașov, 26 de pacienți infectați au decedat, de la declanșarea epidemiei. Bilanț 3.05.2020, ora 10.15…

- Duminica dimineața, numarul deceselor asociate infectarii cu coronavirus a ajuns la 780 in Romania. Deces 772 Femeie, 93 ani, județ Arad. Beneficiar in Centrul de persoane varstnice Internata in data de 25.04.2020 in Spitalul Județean de Urgența Arad – Boli Infecțioase.Recoltare pentru COVID-19 in data…

- Deces 772 Femeie, 93 ani, județ Arad. Beneficiar in Centrul de persoane varstnice Internata in data de 25.04.2020 in Spitalul Județean de Urgența Arad - Boli Infecțioase.Recoltare pentru COVID-19 in data de 23.04.2020.Rezultat pozitiv in data de 23.04.2020.Decedata in…

- Deces 772 Femeie, 93 ani, județ Arad. Beneficiar in Centrul de persoane varstnice Internata in data de 25.04.2020 in Spitalul Județean de Urgența Arad – Boli Infecțioase. Recoltare pentru COVID -19 in data de 23.04.2020. Rezultat pozitiv in data de 23.04.2020. Decedata in data de 02.05.2020. Comorbiditați:…

- In cursul serii de astazi, 29 aprilie 2020, au mai fost confirmate inca 3 de decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 688. – Deces 686 Femeie, 49 ani din județul Bistrița Nasaud. Internata in data de 09.04.2020 in Spitalul Județean de Urgența Bistrița-Nasaud – Boli…