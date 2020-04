ALERTA - Anul scolar se va termina pe 12 iunie! Noul an scolar incepe in septembrie. Anuntul a fost facut de Klaus Iohannis

Presedintele Klaus Iohannis sustine, luni, la ora 14,00, o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, a anuntat Administratia Prezidentiala. Principalele declaratii: - Anul scolar se va incheia pe 12 iunie. Mediile vor fi incheiate, anul nu va fi inghetat - Noul an scolar va incepe in luna septembrie - In intervalul iunie-septembrie, scolile vor ramane INCHISE - Elevii claselor a 8-a si a 12-a pot merge in intervalul 2-12 iunie la scoala pentru a se pregati pentru examene. - Tocmai am finalizat o intalnire cu premierul Orban și mai mulți miniștri, in care am evaluat cateva teme importante și doresc…