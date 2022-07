Alertă ANM. Vijelii puternice în mai multe regiuni din țară. Care sunt zonele afectate de fenomene severe Vremea ia o intorsatura radicala in Romania. Temperaturile caniculare sunt inlocuite de vijelii, grindina si descarcari electrice. Administrația Naționala de Meteorologie tocmai a facut anunțul. Incepand de duminica, de la pranz, cea mai mare parte a țarii va fi sub avertizari Cod portocaliu si galben de instabilitate atmosferica, manifestata prin furtuni, grindina si fulgere. Alerta meteo […] The post Alerta ANM. Vijelii puternice in mai multe regiuni din țara. Care sunt zonele afectate de fenomene severe appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

