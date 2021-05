Alertă ANM! Vijelii, grindină și ploi torențiale până miercuri. Prognoză specială pentru Capitală Vremea ramane capricioasa in perioada urmatoare. ANM anunța instabilitate atmosferica accentuata incepand de duminica, ora 12:00 și pana miercuri, 2 iunie, ora 10:00. In intervalul menționat, in majoritatea regiunilor, vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata și se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari de […] The post Alerta ANM! Vijelii, grindina și ploi torențiale pana miercuri. Prognoza speciala pentru Capitala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

