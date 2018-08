Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o aavertizare nowcasting cod galben de ploi torențiale, fiind valabila pana la ora 15.00. ANM a emis o atenționare nowcasting cod galben de ploi torențiale in zona municipiului Bucuresti. Administrația Naționala de Meteorologie informeaza…

- 31 de judete intra incepand de joi seara sub avertizare cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice si vijelii, pana sambata, la ora 21.00, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat avertizarile meteo, judetele Constanta si Tulcea intrand sub cod portocaliu de ploi abundente, pana miercuri seara, la ora 21.00. Alte 36 de judete se afla sub cod galben de vijelii si ploi puternice.

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat marti avertizarile meteo emise anterior, judetele Constanta si Tulcea intrand sub cod portocaliu de ploi abundente, pana miercuri seara. Alte 36 de judete se afla sub cod galben de ploi puternice.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o avertizare cod galben de furtuni, valabila pana luni, la ora 10.00 pentru mai multe judete din centrul si sud-vestul tarii. The post Alerta meteo: Avertizari cod galben de ploi torentiale si grindina, in Timis appeared first on Renasterea…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o avertizare cod galben de furtuni, valabila pana luni, la ora 10.00 pentru mai multe judete din centrul si sud-vestul tarii. O alta avertizare intra in vigoare luni si vizeaza aproape toata tara.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o avertizare nowcasting Cod portocaliu de instabilitate atmosferica, valabila in judete din zona Moldovei. Potrivit meteorologilor, pana la ora...

- O atentionare cod galben de ploi torentiale pentru aproape toata tara a intrat in vigoare, vineri, dimineata la ora 6.00, fiind valabila pana la ora23.00. Se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi si 40-50 l/mp, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).