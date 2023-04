Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare de ploi torențiale, descarcari electrice și grindina pana miercuri, valabila in toata țara. In intervalul luni ora 16.00 – miercuri ora 22.00, meteorologii anunța perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata: in seara zilei de luni și in noaptea de luni spre marți (24/25 aprilie) in […] Articolul Alerta ANM pentru urmatoarele zile: ploi, grindina si descarcari electrice in toata tara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .