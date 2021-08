Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis avertizari Cod portocaliu si galben de disconfort termic ridicat pentru ziua de joi, in sudul tarii si cod portocaliu si galben de furtuni in cea mai mare parte a tarii, pana vineri.

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca valul de caldura continua. Pana duminica seara a fost emis cod galben si cod portocaliu pentru cea mai mare parte a tarii. Vineri, in zona montana este cod galben de furtuni.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni, avertizari Cod portocaliu și galben de vreme instabila. Avertizarile in vigoare in ora urmatoare vizeaza 3 județe. Pana la ora 18.30, in...

- Avertizare ANM: COD GALBEN și PORTOCALIU de furtuni in Alba și in alte județe din țara, pana vineri. Averse torențiale, descarcari electrice și grindina Avertizare ANM: COD GALBEN și PORTOCALIU de furtuni in Alba și in alte județe din țara, pana vineri. Averse torențiale, descarcari electrice și grindina…

- Meteorologii au emis sambata avertizari Cod portocaliu și galben de ploi torențiale, vijelii și grindina, in orele urmatoare. Doua județe sunt sub Cod portocaliu, alte doua sub Cod galben. Prima...

- Meteorologii au actualizate avertizarile de furtuni și canicula valabile pentru aceasta perioada. COD GALBEN: pana vineri, 2 iulie, ora 10:00 In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torențiale, descarcari…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare Cod portocaliu de ploi puternice si instabilitate atmosferica pentru Dobrogea, valabila pana seara. O alerta Cod galben vizeaza Capitala și 28 de judete. Cantitatile de precipitatii pot depasi 30 de litri pe metru patrat, iar vantul va sufla puternic.

- Avertizare ANM: COD GALBEN și COD PORTOCALIU de FURTUNI, in județul Alba și alte județe din țara, pana sambata dimineața Avertizare ANM: COD GALBEN și COD PORTOCALIU de FURTUNI, in județul Alba și alte județe din țara, pana sambata dimineața Meteorologii au emis joi, 27 mai, o atenționare de cod galben…