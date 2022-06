Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, marți, un nou cod galben de ploi și instabilitate atmosferica, fenomene care vor afecta 11 județe și București. Codul galben va intra in vigoare la ora 12 și va fi valabil pana miercuri dimineața la ora 6.00. In acest interval, in Dobrogea, in cea mai mare parte a Munteniei și…

- Meteorologii au emis, marti, o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica valabila in 28 de judete, pana la ora 22.00. Cantitatile de apa pot depasi 40 de litri pe metru patrat si vor fi rafale de vant si grindina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Vreme extrema in 21 de judete. Meteorologii au emis cod galben de furtuni, pana joi dimineata, in mai multe zone din Maramures, Transilvania, Banat, Crisana si nordul Moldovei. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat miercuri, 25 mai, ca vijeliile vor fi insotite de descarcari electrice,…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de vant puternic valabila pe parcursul zilei de miercuri, 18 mai, in zone din 27 de judete situate in vestul si estul tarii, iar local in Carpatii Meridionali si Orientali. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Vremea devine instabila, dupa doua zile cu temperaturi extrem de ridicate pentru aceasta perioada. Meteorologii au emis sambata o avertizare cod galben de vijelii de ploi torențiale și vijelii pentru București și 13 județe din sudul și sud-estul țarii. Avertizarea de instabilitate atmosferica ridicata…

- Vremea se anunța destul de capricioasa, in unele zone din țara, in aceasta a doua zi a saptamanii. Meteorologii au emis, marți, 10 mai, o atenționare COD GALBEN de instabilitate atmosferica temporar accentuata, pentru mai multe județe din țara. Sunt anunțat averse torențiale, cu fulgere și intensificari…

- Un val de aer polar cuprinde Europa, anunța specialiștii. Meteorologii au emis mai multe alerte meteo cod galben și cod portocaliu de vant. Europa va fi acoperita de un val de aer polar. Vremea se va raci brusc, iar meteorologii spun ca, in unele zone, va fi vant puternic, cantitați insemnate de apa…

- Alerta meteo ANM. Meteorologii vin cu vești proaste la inceput de luna și nu este o pacaleala de 1 Aprilie. Daca ți-ai facut planuri pentru acest weekend și vrei sa petreci aceste zile departe de agitația orașului ar fi bine sa ții seama de prognoza specialiștilor. Aproape toata țara se va afla sub…