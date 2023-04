Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au prelungit cu inca doua zile informarea de ploi și vant puternic in toata țara. Noua informarea meteorologica intra in vigoare la ora 12.00 și va fi in vigoare pana miercuri, la ora 10.00. In intervalul menționat temporar va ploua in cea mai mare parte a țarii. Se vor acumula cantitați…

- Meteorologii extind informarea de vreme ploioasa pana miercuri, 19 aprilie, ora 10.00. Temporar va ploua in cea mai mare parte a țarii. Se vor acumula cantitați de apa local de 15…20 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp, luni (17 aprilie) in Banat, Oltenia, Muntenia, precum și in zonele montane, iar marți…

- Meteorologii anunta ploi moderate cantitativ si intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii incepand de duminica de le pranz. In Bucuresti temperaturile scad si se instaleaza instabilitatea atmosferica. ”Ploile, mai ales sub forma de aversa, insotite pe alocuri de descarcari electrice vor…

- ANM a emis duminica o informare meteo de furtuni si ploi in toata țara, valabila pana luni dimineata. Meteorologii anunța ploi de peste 30 – 40 l/mp și vant cu rafale de 45 – 50 km/h. De altfel, in cea mai mare parte a saptamanii viitoare va ploua. Informarea meteo de vreme rea este valabila […] Articolul…

- Vreme capricioasa anunța meteorologii de Paste si de 1 mai, temperaturile fiind mai scazute decat mediile normale in aceasta perioada a anului in mai multe regiuni ale tarii. De asemenea, in unele zone ar putea ploua in noaptea de Inviere.

- Saptamana ce urmeaza vom avea parte de o vreme capricioasa, pe alocuri racoroasa. De astfel de momente vom avea parte și de Paște, din punct de vedere meteorologic, a declarat Radu Ilea, meteorolog de serviciu ANM, la Antena 3 CNN. Citește și: Actrița Monica Odagiu a accidentat mortal un pieton ”Din…

- Diana Giurgiu, meteorolog ANM, a vorbit la Realitatea PLUS despre evoluția vremii in aceasta perioada."Acest episod de vreme deosebit de rece dureaza de ieri, astazi se resimte in toata țara, și se va face simțit și pe parcursul zilelor urmatoare. Temperaturile maxime sunt cam intre 2 și 10 grade. In…

- Meteorologii au prelungit avertizarile de cod galben pentru județul Suceava. Potrivit Institutului Național de Meteorologie astazi, pana la ora 23:00, este valabil un cod galben de intensificari ale vantului valabil pentru tot județul Suceava. Vantul va avea local și temporar intensificari, cu viteze…