Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat duminica, 29 mai, ca varful episodului de vreme rea pe care il traverseaza Romania va avea loc abia in aceasta seara, iar formatiile de interventie ale Administratiei Nationale Apele Romane trebuie sa fie in alerta si specialistii nostri sa informeze permanent…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a precizat ca nu a stat in galeria Ungariei la meciul dintre echipa nationala a Romaniei cu cea a vecinilor de la vest, toti suporterii fiind trimisi sa stea intr-o anumita parte a patinoarului.

- Tanczos Barna, ministrul Mediului spune ca protectia mediului trebuie lasata in afara bataliilor politice ieftine si ca in prezent nu exista o cantitate semnificativa de deseuri transportate din raurile din Romania catre Ungaria Ministrul a raspuns, astfel, actiunii a trei politicieni ai partidului…

- Anunț de ultim moment de la meteorologi. Vremea se racește in toata țara, iar ANM a emis cod galben și vant puternic in 20 de județe. Ploi insemnate cantitativ in mai multe zone din Romania.

- Specialiștii de la Administrația Naționala de Meteorologi au emis o noua prognoza pentru zilele urmatoare. Nu am scapat deocamdata de frig. Meteorologii anunța ca vremea se schimba radical, iar in curand vom avea parte de o racire accentuata. Care sunt detaliile din noua prognoza pe regiuni pentru urmatoarele…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, susține ca nu exista riscuri de poluare a Marii Negre.

- Un val de aer arctic de origine siberiana va lovi Romania saptamana viitoare. Temperaturile vor fi extrem de scazute si scad si cu 15 grade fata de normalul perioadei. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis duminica o informare meteorologica de ninsoare, valabila in toata țara pana marți…

- Specialiștii de la Adminitrația Naționala de Meteorologie au emis noi avertizari. Vremea o ia razna in București! Ce spun meteorologii pentru temperaturile din urmatoarele zile? O atenționare este valabila pana in cursul zilei de joi, la orele 10:00. Ce urmeaza sa se intample marți și cand se va imbunatați…